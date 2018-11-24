В РПЦ ожидают, что на собор новой церкви в Украине придут только два епископа УПЦ

Московский патриархат не будет присылать своих представителей на объединительный собор в Киеве, на котором планируют избрать предстоятеля будущей поместной церкви в Украине. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью, вышедшем в эфир телеканала «Россия-24» в субботу.
«Московский патриархат никого не будет присылать на этот собор, — заявил митрополит, — с нашей точки зрения, он не будет иметь никакой силы».
При этом он отметил о возможном участии двух архиереев УПЦ в соборе по собственной инициативе. «Из 90 архиереев Украинской православной церкви 87 высказались против, — отметил Иларион. — Один епископ высказался за участие в этом так называемом объединительном соборе, и то еще непонятно, будет он участвовать или нет». «Есть еще один епископ, который вообще не приходил на собор Украинской православной церкви (на котором происходило голосование об участии в объединительном соборе — Ред.). Вот, есть сейчас некоторая вероятность, что два канонических архиерея примут участие в этом разбойничьем сборище», — подытожил митрополит.
Ранее в понедельник пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила, что «объединительный собор» епископов, на котором планируют избрать предстоятеля будущей поместной церкви в Украине, состоится в декабре, окончательная дата будет определена на заседании синода Константинопольского патриархата 27-29 ноября.
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