Сингапурский аэропорт превратился в сказку из мира «Гарри Поттера»

В сингапурском аэропорту «Чанги» открылись инсталляции по мотивам фильмов о Гарри Поттере и «Фантастические твари». Об этом сообщает CNN.

Так, аэропорт украсили декорациями из книг и фильмов о вселенной Гарри Поттера. В нем, в частности, воссоздали копию волшебной деревушки Хогсмид, где живут и работают маги, с железнодорожной станцией, на которую прибывает поезд «Хогвартс-Экспресс» (в терминале 3). Кроме того, в аэропорту открыли стилизованные магазины со сладостями и соответствующей атрибутикой.

Например, открылся магазин волшебных диковинок «Зонко», кондитерская «Сладкое королевство» и кафе Мадам Паддифут.

В то же время терминалы 1 и 2 украсили декорации из фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Пассажирам предлагается нарядиться чародеем, вооружиться волшебной палочкой, а также освоить азы квиддича (вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи романов о Гарри Поттере).

Декорации можно будет увидеть в аэропорту весь праздничный сезон, до середины февраля 2019 года.

Как сообщалось ранее, в новой части «Фантастических тварей» снялись Джуд Лоу и Джонни Депп.

Тем временем, книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» стала самой продаваемой книгой десятилетия в Великобритании.