Впервые женщина стала послом Афганистана в США

Послом в США официальный Афганистан назначил Роя Рахмани, сообщает УНН со ссылкой на 1TV.
Рахмани станет первой женщиной в истории Афганистана, которая будет работать на такой должности. До нового назначения она исполняла обязанности посла в Индонези.
«Роя Рахмани является одним из талантливых дипломатов Афганистана, у которой были достижения во время своего служения в Индонезии. Она назначена новым послом Афганистана в США и вскоре начнет там свою работу», — сказал представитель президента Афганистана Харун Чакхасоори.
Рахмани назначили после того, как ее предшественник Гамдулла Могиб в августе был назначен на другую должность.
Напомним, выборы президента Афганистана отложены на три месяца. Сейчас ситуация в стране осложнена серией терактов и парламентским кризисом.
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