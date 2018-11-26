На юге Италии массовые аресты наркоторговцев

Сотрудники итальянских правоохранительных органов в понедельник задержали 41 человека в южной области Апулия по подозрению в причастности к деятельности преступной организации, занимающейся оборотом наркотиков. Об этом сообщает телеканал TGcom24.

По его информации, 30 человек взяты под стражу, 11 помещены под домашний арест. Отмечается, что задержанные занимались организацией поставок наркотиков из Албании.

Как сообщает агентство ANSA, задержанным также инкриминируется вымогательство и незаконное хранение оружия.