Национальный банк Украины (НБУ) попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил один из участников внеочередной встречи в НБУ правления центробанка с руководителями крупнейших 40 банков страны.

«НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием», — сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой.

НБУ уже заявил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.