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В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

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НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными

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НБУ попросил банки наполнить банкоматы наличными

Национальный банк Украины (НБУ) попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил один из участников внеочередной встречи в НБУ правления центробанка с руководителями крупнейших 40 банков страны.

«НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием», — сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой.

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НБУ уже заявил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

НБУ, военное положение
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