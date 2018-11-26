НБУ срочно собирает руководителей крупнейших банков

Национальный банк Украины собирает в понедельник на 12:00 глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники предстоящей встречи. Пресс-служба центробанка подтвердила планируемую встречу.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.