Военное положение обошлось НБУ в 125 миллионов долларов

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что на поддержание курса гривны в первые три дня после введения в стране военного положения было потрачено 125 миллионов долларов.

Напомним, что Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как катера ВМС Украины были захвачены российскими кораблями. В первые дни после введения военного положения в Украине отмечалось падение курса гривны.

«Определенный ажиотаж в первые три дня после объявления военного положения быстро сменился укреплением гривны в конце недели. Национальный банк сглаживал колебания валютными интервенциями — в поддержку курса с 26 по 30 ноября из резервов было потрачено около 125 миллионов долларов», — сказал в интервью изданию VoxUkraine Смолий.

Он отметил, что после стабилизации курса гривны Нацбанк выкупил «с рынка избыток валюты в объеме 40 миллионов долларов для пополнения резервов».

«В целом с начала года чистая покупка валюты Национальным банком превысила миллиард долларов. Объем резервов сейчас находится на отметке почти в 18 миллиардов долларов. То есть, валюты в резервах достаточно, чтобы мы могли, в случае необходимости, сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке», — добавил Смолий.