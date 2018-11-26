Появился текст указа президента о военном положении

Обнародован указ президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний — секретный.

Им, в частности, предусматривается введение военного положения сроком на 60 дней — до 25 января 2019 года.