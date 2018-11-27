Российский ВТБ пригрозил взыскать с Порошенко деньги за банк «Мрия»

Российский банк ВТБ назвал решения судов Украины в отношении дочерних банков группы узакониванием попытки рейдерского захвата. Об этом говорится в заявлении российской кредитной организации.
«В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина)», — отмечает ВТБ.
«Это, фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — говорится в заявлении.
В ВТБ также заявили, что оставляют за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Порошенко средств, потраченных на покупку банка «Мрия».
«Хотели бы также напомнить Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка „Мрия“, которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении ВТБ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016