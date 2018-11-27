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Российский ВТБ пригрозил взыскать с Порошенко деньги за банк «Мрия»

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Российский ВТБ пригрозил взыскать с Порошенко деньги за банк «Мрия»

Российский банк ВТБ назвал решения судов Украины в отношении дочерних банков группы узакониванием попытки рейдерского захвата. Об этом говорится в заявлении российской кредитной организации.

«В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина)», — отмечает ВТБ.

«Это, фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — говорится в заявлении.

В ВТБ также заявили, что оставляют за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Порошенко средств, потраченных на покупку банка «Мрия».

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«Хотели бы также напомнить Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка „Мрия“, которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении ВТБ.

Петр Порошенко, ВТБ Банк
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