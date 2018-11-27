В Стамбуле начинается Синод Вселенского патриархата

В Стамбуле 27 ноября начинается трехдневный Синод Вселенского патриархата, на котором, как ожидается, примут решение об утверждении Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви.

Как сообщил ранее президент Украины Петр Порошенко, представителем Украины на Синоде в Стамбуле будет советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Синодом Вселенского патриархата будет утверждена и объявлена конкретная дата Объединительного собора Православной церкви в Украине в декабре 2018 года, сообщили в пресс-службе Константинопольского патриархата.

В Объединительном соборе примут участие представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также часть епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Они должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля. Именно патриарху объединенной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит Томос.