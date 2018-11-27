Нацбанк отнес к неплатежеспособным «дочку» российского «ВТБ»

Национальный банк Украины отнес «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом ЭП сообщил собеседник на банковском рынке.
«Регулятор отнес „ВТБ“ к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация», — сообщил собеседник.
ВТБ — крупнейшая финансовая группа РФ, которую контролирует правительство России. Подразделения ВТБ представлены по всему миру, а сама группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500).
В Украине свою экспансию группа начала в 2005 году. В 2006 году ВТБ приобрел банк «Мрія» у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.
Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.
Проблемы у банка начались после введения санкций против российских банков.
Ситуация ухудшилась после того, как апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий «ВТБ», «Проминвестбанка» и «Сбербанка». Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного «Приватбанка» Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.
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