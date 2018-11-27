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В Минобразования озвучили условия вступления в лицеи и колледжи в 2019 году

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В Минобразования озвучили условия вступления в лицеи и колледжи в 2019 году

В 2019 году прием документов на младшего специалиста начнется 1 июля, поступающие на базе 11 классов должны будут подавать заявления в электронной форме, а на базе 9 — в бумажной. Такие правила, утвержденные Условиями приема на обучение для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2019 году, были опубликованы и официально вступили в силу сегодня, 27 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«На дневную форму обучения на основе 9 классов прием заявлений и документов будет длиться с 1 по 13 июля. После этого — с 14 до 21 июля — будут проводиться вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования. Стоит отметить, что в 2019-м для указанной категории абитуриентов впервые творческие конкурсы могут проводиться в два тура, каждый из них может оцениваться отдельно. Список абитуриентов, получивших рекомендации к зачислению, обнародуют до 12 часов 23 июля, а само зачисление будет проходить до 29 июля — по государственным или региональным заказам, до 1 августа — за средства физических или юридических лиц. На контракт также возможно будет дополнительное зачисление до 30 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступающие должны подать бумажное заявление в приемной комиссии, добавив к ней необходимые документы. Их перечень определяется Условиями приема, а также Правилами приема конкретного учреждения образования.

Абитуриенты на базе 11 классов с 1 июля смогут зарегистрировать свой электронный кабинет и подгрузить в него необходимые документы. 10 июля будет открыта возможность подачи электронных заявлений. Их прием продлится до 22 июля — для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, до 29 июля — для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО. С 23 по 28 июля будут проходить вступительные экзамены, а 23-25 июля — собеседования.

Одним из новшеств будет то, что для поступающих на бюджетные места творческие конкурсы будут проводить до начала приема заявлений — с 1 до 10 июля. Чтобы дать конкурсов не совпадали в разных учебных заведениях, они должны будут заранее утверждать график и согласовывать его с МОН. С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контракт.

Списки рекомендованных к зачислению будут обнародовать до 12 часов 1 августа, а зачисление продлится до 6 августа — на бюджет, до 16 августа — на контракт (дополнительное зачисление до 30 сентября).

Поступающим на базе 11 классов стоит обратить внимание, что в 2019-м для поступления будут приниматься сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов по всем предметам, кроме английского, французского, немецкого и испанского языков. Из иностранных языков можно подавать сертификаты лишь 2018, 2019 ггодов в любой комбинации.

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В МОН также напомнили, что ученики, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления паспорта. Этот вопрос особенно актуален для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса.

абитуриенты, МОН
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