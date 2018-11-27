Лира уступила рублю звание самой рискованной валюты в мире

Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, пишет Bloomberg. В своих расчетах агентство основывается на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке.

Изменение ситуации в Bloomberg объясняют тем, что турецкая лира укрепила свои позиции после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном. Этому поспособствовали как снятие администрацией Дональда Трампа части ограничений в адрес Турции, так и действия ЦБ этой страны, повысившего ключевую ставку до 24%.

Что касается рубля, то на него продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций. При этом трейдеры стали меньше доверять российской валюте после последнего инцидента в Черном море, когда российские пограничники захватили украинские военные корабли.

На фоне событий в районе Керченского пролива в понедельник курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро. Во вторник российская валюта сначала немного отыграла падение, однако к вечеру ситуация изменилась. По состоянию на вечер биржевой курс доллара составлял 67,28 руб., евро — 75,93 руб. В январе 2018 года доллар торговался в диапазоне 56–57 руб., евро — 68–69 руб.