Из-за военного положения ФК «Лион» не хочет лететь на игру с «Шахтером»

Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Олас выразил сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов с украинским «Шахтером» в связи с введенным на Украине военным положением. Слова Оласа приводит портал Actufoot.
Ранее сообщалось, что из соображений безопасности матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» перенесен из Полтавы в Киев.
«Матч „Арсенала“ в Украине перенесен. Полетим ли мы в Украину в сложившейся политической ситуации, пока непонятно. Организовать чартер в Харьков будет трудно. Ждем решения УЕФА», — сказал Олас.
Матч «Лиона» и «Шахтера» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов должен пройти в Харькове 12 декабря. Накануне французы сыграли вничью с английским «Манчестер Сити» (2:2), а украинцы в гостях победили немецкий «Хоффенхайм» (3:2). Теперь у «Лиона» семь очков, у «Шахтера» — пять. Очная встреча должна определить, какая из команд выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
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