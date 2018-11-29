Троих госпитализированных украинских моряков выписали из российской больницы

Трое военнослужащих ВМС Украины, госпитализированных после инцидента в Керченском проливе, выписали из больницы Керчи, сообщили российскому ТАСС в медучреждении в четверг.
«Их уже нет, выписали», — сказал собеседник издания.
Ранее «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина уточняла, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.
Напомним, что суды в оккупированном Крыму на два месяца арестовали всех 24 человек, находившихся на кораблях Военно-морских сил Украины. Трое из арестованных моряков, которые пострадали при захвате кораблей российскими пограничниками, были отправлены в больницу в городе Керчи.
Теперь все украинцы являются подозреваемыми по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», которая предполагает до шести лет лишения свободы.
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