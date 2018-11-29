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Европарламент призвал провести реформу Всемирной торговой организации

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Европарламент призвал провести реформу Всемирной торговой организации

Европарламент принял в четверг подавляющим большинством голосов резолюцию с призывом о проведении реформы и модернизации Всемирной торговой организации (ВТО).

«Правила, нормы и процедуры ВТО должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить эффективность и актуальность организации, — говорится в документе. — Европарламент выступает за скорейшую модернизацию ВТО». За принятие резолюции проголосовал 471 депутат, против — 80.

Ранее в понедельник Евросоюз представил предложения по одному из направлений реформирования организации — преобразовании апелляционного органа ВТО. Предложения будут переданы Генеральному совету организации 12 декабря. Данный проект уже согласован с Австралией, Индией, Исландией, Канадой, Китаем, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Южной Кореей и Швейцарией.

Евросоюз предлагает, во-первых, четко обозначить, в каких случаях члены Апелляционного органа, покидающие свои должности, должны сначала завершить разбирательство дел, по которым они работают. Во-вторых, гарантировать, что эти дела разбираются в строго отведенный для этого 90-дневный срок, если нет иного соглашения сторон.

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В-третьих, проводить ежегодные встречи членов Апелляционного органа с представителями стран — членов ВТО для обсуждения последних тенденций в мировой юриспруденции. Наконец, этот проект предлагает увеличить число постоянных членов Апелляционного органа с семи до девяти человек и продлить срок их работы с шести до восьми лет.

ВТО, Европарламент
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