Украина не будет пускать иностранцев в Крым

Государственная пограничная служба Украины с 29 ноября запретила всем иностранным гражданам въезжать в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, админграницу Крыма со стороны Херсонской области смогут пересекать лишь обладатели украинского паспорта.

В погранслужбе указали, что особое внимание будет «уделено группе риска». Украинской службе «Би-би-си» пояснили, что под ней в Киеве подразумевают граждан России.

Первый заместитель ГПСУ Василий Серватюк уточнил, что ограничения введены в связи с началом военного положения.

С точки зрения украинского законодательства въезд в Крым возможен лишь с территории Украины. В соответствии с российским законодательством граница Крыма и Херсонской области является государственной, и ее пересечение регламентируется соответствующими законодательными актами.

Военное положение в Украине в соответствии с указом президента Петра Порошенко и законом, который был принят Верховной радой, введено с 26 ноября. Оно должно действовать в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, в течение одного месяца.

Поводом для введения военного положения стал силовой захват российскими пограничниками в Черном море украинских кораблей.