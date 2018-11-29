Украина не будет пускать иностранцев в Крым

Государственная пограничная служба Украины с 29 ноября запретила всем иностранным гражданам въезжать в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, админграницу Крыма со стороны Херсонской области смогут пересекать лишь обладатели украинского паспорта.
В погранслужбе указали, что особое внимание будет «уделено группе риска». Украинской службе «Би-би-си» пояснили, что под ней в Киеве подразумевают граждан России.
Первый заместитель ГПСУ Василий Серватюк уточнил, что ограничения введены в связи с началом военного положения.
С точки зрения украинского законодательства въезд в Крым возможен лишь с территории Украины. В соответствии с российским законодательством граница Крыма и Херсонской области является государственной, и ее пересечение регламентируется соответствующими законодательными актами.
Военное положение в Украине в соответствии с указом президента Петра Порошенко и законом, который был принят Верховной радой, введено с 26 ноября. Оно должно действовать в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, в течение одного месяца.
Поводом для введения военного положения стал силовой захват российскими пограничниками в Черном море украинских кораблей.
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