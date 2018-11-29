В РФ неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам местной Росгвардии

Неизвестный в российском Краснодаре открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и был ликвидирован. Об этом местным СМИ сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре, двое бойцов получили ранения. Ответным огнем нападавший уничтожен», — сказал он.

Грибакин уточнил, что мужчина подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и начал стрелять через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — сказал представитель ведомства. Личность стрелявшего пока не установлена.

Оба пострадавших госпитализированы, одного из них оперируют.

По данным СМИ, второй сотрудник в результате нападения был ранен в голову по касательной.