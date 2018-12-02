Сборная Украины получила соперников в отборе к Евро-2020

Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 13 странах в 2020 году. Жеребьевка состоялась в воскресенье, 2 декабря, в Дублине.
Подопечные Андрея Шевченко попали в группу «В» вместе с командами Англии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Отбор начнется весной 2019 года и продлится до ноября.
В финальную часть Евро-2020 выйдут по две первые команды из каждой группы.
В случае неудачи в квалификации сборная Украины сможет побороться за путевку Евро-2020 через плей-офф, как победитель в своей группе Лиги Наций. В плей-офф Лиги Наций будут разыгрываться еще четыре путевки на Евро-2020.
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