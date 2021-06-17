Игроку сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

Игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен перенесет операцию по установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Об этом сообщает пресс-служба команды.
ИКД — прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
«После того, как Эриксен прошел несколько медицинских обследований, было решено, что футболисту необходим ИКД. Кристиан согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мы призываем всех не беспокоить Кристиана и его семью в ближайшее время», — говорится в заявлении Датского футбольного союза.
12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.
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