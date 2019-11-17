Сборная Украины без поражений завершила отборочный турнир Евро-2020

Сборная Украины по футболу сумела завершить отборочный турнир Евро-2020, не потерпев ни одного поражения.
В воскресенье украинцы вырвали ничью в Белграде у сборной Сербии.
На гол лидера «Аякса» Душана Тадича на девятой минуте с пенальти подопечные Андрея Шевченко ответили точным ударом головой форварда «Гента» Романа Яремчука на 32-й минуте.
На 56-й минуте лучший бомбардир сербов Александар Митрович вновь вывел хозяев поля вперед. Но на последних секундах матча нападающий «Динамо» Артем Беседин принес Украине ничью.
Украина, которая досрочно вышла на Евро-2020 после победы в октябре над Португалией, набрала в 8 турах 20 очков. Занявшая второе место Португалия — 17, Сербия — 14.
Благодаря этому результату Украина будет сеянной при жеребьевке финальной стадии Евро-2020.
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