Сборная Украины без поражений завершила отборочный турнир Евро-2020

Сборная Украины по футболу сумела завершить отборочный турнир Евро-2020, не потерпев ни одного поражения.

В воскресенье украинцы вырвали ничью в Белграде у сборной Сербии.

На гол лидера «Аякса» Душана Тадича на девятой минуте с пенальти подопечные Андрея Шевченко ответили точным ударом головой форварда «Гента» Романа Яремчука на 32-й минуте.

На 56-й минуте лучший бомбардир сербов Александар Митрович вновь вывел хозяев поля вперед. Но на последних секундах матча нападающий «Динамо» Артем Беседин принес Украине ничью.

Украина, которая досрочно вышла на Евро-2020 после победы в октябре над Португалией, набрала в 8 турах 20 очков. Занявшая второе место Португалия — 17, Сербия — 14.

Благодаря этому результату Украина будет сеянной при жеребьевке финальной стадии Евро-2020.