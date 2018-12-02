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Завод «Океан» в понедельник могут продать в интересах РФ, - акционер

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Завод «Океан» в понедельник могут продать в интересах РФ, - акционер

Николаевский судостроительный завод «Океан» могут продать на аукционе 3 декабря в интересах России. Об этом в своем видеообращении заявил один из акционеров завода, представитель компании «Зонел Оперейшенл Лимитед» Игорь Игнатов, сообщает РБК.

«В настоящее время завод ликвидируется и уничтожается в интересах России, при поддержке украинских судов. В преступную группу входят: ликвидатор Ирина Сербин, председатель комитета кредиторов завода „Океан“ Волошин, организатор незаконного аукциона по продаже завода „Океан“ Федоренко, который связан с так называемым „замминистра обороны ЛНР“ Надаенко, а также два судьи Николаевского хозяйственного суда Давченко и Василяка», — заявил Игнатов.

По его словам, завод хотят продать, несмотря на военное положение, введенное в Николаевской области. В результате продажи само предприятие и деньги от его продажи отойдут компаниям, связанным с РФ и сепаратистами, считает Игнатов.

По словам акционера, завод пытаются ликвидировать в интересах России

«Завод хотят продать и, тем самым, уничтожить стратегически уникальное предприятие судостроительной отрасли Украины, которое строит и ремонтирует суда гражданского флота, а также военные корабли. Я считаю, что ликвидация и уничтожение — антинародное и антигосударственное преступление», — заявил Игнатов.

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Акционер призвал украинских силовиков и народных депутатов вмешаться в ситуацию и остановить ликвидацию Николаевского судостроительного завода.

Россия, Океан, Игорь Игнатов
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