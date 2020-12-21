Судостроительный завод «Океан» будет строить турецкие военные корабли

Судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики по изготовлению военных кораблей.
Об этом сообщает пресс-служба «Океана».
В октябре в этом году во время визита Владимира Зеленского в Анкару президенты стран подписали Рамочное военное соглашение. Позже, 14 декабря, стороны подписали контракт на строительство корветов (многоцелевые военные корабли — Ред.).
В рамках соглашения судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой республики.
Отмечается, что с целью локализации корветной программы Гособоронный концерн Турецкой республики провел аудит технической возможности судостроительных предприятий Украины. По результатам аудита «Океан» включили в программу «с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов».
Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.
Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.
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