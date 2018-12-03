«Bulgaria Air» не будет летать в Украину из-за военного положения

Болгарская компания «Bulgaria Air» приостановила авиасообщение между Софией и Одессой до 16 декабря из-за введения военного положения в Украине.

«Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно», — сообщила компания.

В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.