Захваченным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

Адвокат одного из арестованных сообщил, что речь идет о незаконном пересечении российской границы.

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были захвачены в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов.

«Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ („Незаконное пересечение границы РФ“)», — сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.

Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. «Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием», — добавил адвокат. По его словам, «волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи».

Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы крымскими судами до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.