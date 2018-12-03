Захваченным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

Адвокат одного из арестованных сообщил, что речь идет о незаконном пересечении российской границы.
Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были захвачены в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов.
«Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ („Незаконное пересечение границы РФ“)», — сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.
Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. «Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием», — добавил адвокат. По его словам, «волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи».
Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы крымскими судами до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.
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