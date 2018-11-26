Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи

Украинские корабли, захваченные накануне российскими пограничниками в Азовском море, доставлены в порт Керчи.
«Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом», — сообщил российскому «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, в порту находятся люди в военной форме, при этом у кораблей признаков повреждения нет.
Накануне в Азовском море произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. По данным ФСБ России, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и направились к Керченскому проливу, проигнорировав требование остановиться.
ВМС Украины сообщали, что российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В результате обстрела пострадали три моряка. Позднее в Сети появилось видео, как один из российских кораблей таранит украинский буксир.
Из-за инцидента в Азовском море президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины приняли решение ввести в стране военное положение на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады Украины 26 ноября. Минобороны Украины привело войска в боевую готовность.
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