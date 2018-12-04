«Укрзализныця» отменила часть экспрессов в аэропорт Борисполь

«Укрзализныця» начала отменять поезда «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины, сообщает avianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

Новое расписание поездов "Киев Борисполь Экспресс" с 4 декабря 2018 года

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Старое расписание поездов между Киевом и аэропортом Борисполь

Журналисты направили запрос в «Укрзализныцю» с просьбой сообщить причины подобного изменения расписания.

Напомним, регулярное движение поездов «Киев Борисполь Экспресс» открыли президент Украины Петро Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман. Экспрессы курсируют между главным железнодорожным вокзалом Киева «Киев-Пассажирский» и станцией «Борисполь-Аэропорт», расположенной рядом с терминалом D, делая промежуточную остановку на вокзале «Дарница».