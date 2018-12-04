«Укрзализныця» отменила часть экспрессов в аэропорт Борисполь

«Укрзализныця» начала отменять поезда «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины, сообщает avianews.
Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.
В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.
Новое расписание поездов "Киев Борисполь Экспресс" с 4 декабря 2018 года
В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.
Старое расписание поездов между Киевом и аэропортом Борисполь
Журналисты направили запрос в «Укрзализныцю» с просьбой сообщить причины подобного изменения расписания.
Напомним, регулярное движение поездов «Киев Борисполь Экспресс» открыли президент Украины Петро Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман. Экспрессы курсируют между главным железнодорожным вокзалом Киева «Киев-Пассажирский» и станцией «Борисполь-Аэропорт», расположенной рядом с терминалом D, делая промежуточную остановку на вокзале «Дарница».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016