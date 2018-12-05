США и ЕС могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении Российской Федерации или ввести новые из-за захвата украинских моряков и судов, передает «Голос Америки».
«Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усиление существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим», — сказал Волкер.
Он отметил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и судна в качестве жеста доброй воли перед праздниками.
«Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их», — подчеркнул спецпредставитель США.
Дипломат отметил, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению: «Не забывать о них, чтобы внимание оставалось прикованным к их судьбе».
По его словам, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.
«Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков», — заявил К.Волкер.
Кроме того, спецпредставитель США по Украине также отметил, что Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
«Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине», — заявил Волкер.
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