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Глава Ассоциации вкладчиков «Укринбанка» рассказал, при каких условиях клиенты банка получат деньги

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Глава Ассоциации вкладчиков «Укринбанка» рассказал, при каких условиях клиенты банка получат деньги

Ассоциация вкладчиков «Укринбанка» планирует принимать участие в возврате займов крупными клиентами «Укринбанка» компании «УкрИнКом», чтобы обеспечить выплаты средств вкладчикам банка. Об этом в интервью «КП в Украине» заявил глава Ассоциации Виктор Бешенев.

«Будет ряд громких слушаний, в которых наша Ассоциация будет принимать участие. Во-первых, мы планируем ходить на все судебные заседания, и у нас в Ассоциации есть несколько юристов, которые готовы посвятить этому свое время. Во-вторых, мы готовы писать жалобы, письма, проводить митинги, подключать средства массовой информации, проводить консультации, встречаться с руководством компании „УкрИнКом“ — вести общественную работу, направленную на достижение нашей цели», — рассказал Виктор Бешенев.

По его словам, основная цель Ассоциации вкладчиков «Укринбанка» — это защита прав кредиторов банка, то есть, вкладчиков-физических лиц, которые не получили выплаты по своим вкладам в полном объеме в 2016 году, когда шли выплаты Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Виктор Бешенев подчеркнул, что уже в декабре члены Ассоциации будут принимать участие в громких судебных заседаниях, связанных с возвратом кредитной задолженности нескольких крупных заемщиков «Укринбанка».

«6 декабря будет заседание суда относительно задолженности перед „Укринбанком“ компании „Тернопольский облавтодор“, сумма долга — 7 млн. гривен. 13 декабря будет суд по долгам завода „Электросталь“, где речь идет о кредите на сумму 160 млн. грн.», — отметил Виктор Бешенев.

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Глава Ассоциации вкладчиков «Укринбанка» уверен — если компания «УкрИнКом» сможет через суды добиться возврата кредитной задолженности, то вкладчики «Укринбанка» получат свои деньги.

«Очень важно, чтобы компания „УкрИнКом“ могла через суды добиваться возврата кредитных долгов. Ведь эти средства потом пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками и мы обеспечим чтобы все средства в полном объеме были направлены на выплату депозитов физлицам», — объяснил Виктор Бешенев.

Укринбанк, вкладчики, Виктор Бешенев
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