Путин рассказал, почему не брал трубку, когда звонил Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки украинского коллеги Петра Порошенко провести прямые телефонные переговоры из-за того, что не хочет участвовать в его избирательной кампании. Об этом Путин заявил журналистам, сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, попытки Петра Порошенко провести телефонный разговор являются «нехитрой предвыборной комбинацией под видом якобы решения кризиса на Азове». Перекладывая ответственность за инцидент в районе Керченского пролива на Москву, Порошенко «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы», отметил глава государства. «Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул Путин.
Напомним, что три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками 25 ноября якобы из-за нарушения государственной границы РФ. В Украине оценили инцидент как акт агрессии, в Москве — как «очень опасную провокацию».
После задержания украинских кораблей и ареста моряков Петр Порошенко заявил, что сразу попытался связаться с Путиным по телефону, но не получил ответа.
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