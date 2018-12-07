Лавров обвинил Украину в срыве обмена пленными на Донбассе

Обмен пленными, предусмотренный комплексом мер по выполнению минских договоренностей 2015 года, затрудняется из-за якобы «нечистоплотности» украинской стороны. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Год назад был опыт, успешный отчасти, — отчасти, потому что произошло неожиданное: списки были согласованы украинской стороной, Донецком и Луганском, мы помогали в данном вопросе, выверены были десятки и даже сотни фамилий, они были считаны, перепроверены несколько раз. И когда этих людей привезли в место, где должен был состояться обмен, украинская сторона заявила, что 23 человека не могут быть отпущены, потому что они были включены в этот список по ошибке. Такая нечистоплотность не очень помогает продолжению разговоров об обмене», — заявил он.

«Мы были инициаторами того, чтобы записать в минских договоренностях пункт, который призывает обменять всех на всех, и мы по-прежнему за это выступаем. Просто украинская сторона, когда начинается конкретное согласование списков, постоянно пытается включать в них лиц, которые не имеют отношения к событиям в Донбассе», — подчеркнул российский министр.

Обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» является одним из основных пунктов подписанного в феврале 2015 года комплекса мер по выполнению минских договоренностей. С тех пор стороны уже несколько раз проводили частичные обмены, последний и самый крупный из них состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина передала самопровозглашенным «республикам» Донбасса 233 пленных и получила 73 человека. Представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено и они приложат все усилия, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, однако с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удается.