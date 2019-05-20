РФ хочет начать диалог с Украиной с обмена пленными по принципу «всех на всех»

Москва считает правильным начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу «всех на всех». Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

«Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (минских соглашений — Ред.) об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — подчеркнул российский министр.

Напомним, что последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса прошел еще 27 декабря 2017 года.