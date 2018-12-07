Поезд Мукачево – Будапешт могут пустить уже 9 декабря

Начало регулярного сообщения между городами Мукачево и Будапешт может стартовать уже 9 декабря. Об этом изданию Mukachevo.net подтвердили источники в «Укрзализныце», а также в кассе железнодорожного вокзала в Мукачево.
Впрочем, пока не известно, во сколько именно будет отправлен первый поезд и его расписание, какова окончательная стоимость билетов. Известно только, что курсировать поезд начнет регулярно с воскресенья, 9 декабря.
Как сообщили изданию, сначала планировалось торжественное открытие этого направления с приглашением руководства страны и руководителей транспортных компаний обеих стран, однако пока поезд официально запустят руководители среднего звена.
Издание не исключает, что с украинской стороны это связано с запуском экспресса из Киева в Борисполь, который успел сломаться минимум дважды в первые дни работы после запуска с участием руководства страны.
Напомним, что проект пассажирского железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт обсуждается уже два года. Запуск поезда между двумя городами анонсировали уже несколько раз, каждый раз он переносился.
Для приема поездов из Венгрии в Мукачево уже оборудовали специальную платформу, а также отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к ней.
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