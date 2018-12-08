В России отказываются признать за украинскими моряками статус военнопленных

Россия не признает за задержанными после инцидента в Черном море моряками статус военнопленных, они обвиняются в совершении уголовного преступления. Об этом сообщил в субботу на брифинге начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.

«В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих, как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются у нас в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны», — сказал Шишов.

Напомним, что 25 ноября три украинских военных корабля были захвачены российскими пограничниками. В РФ в отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении госграницы».