Франция: полиция применила водомет в Париже, по всей стране, - 700 задержанных

Парижская полиция применила водомет против протестующих движения «желтых жилетов», которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы.
Об этом сообщает Associated Press.
В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы — протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.
Последние вспышки насилия зафиксировали у самых известных торговых центров Парижа «Галери Лафайет», Printemps, а также оперы Гарнье. Протестующие выкорчевали деревья и поджигали их. Другие бросали сигнальные ракеты в ряды спецназовцев.
На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.
По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции в субботу, в том числе 581 — в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro.
Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая в протестующих защитные очки, шлемы и предметы, которые можно использовать для насилия.
По состоянию на полдень на улице Франции вышли 31 тысяча демонстрантов на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.
Несмотря на отдельные инциденты в целом полиция отмечает, что ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе.
Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей, из них 8 тысяч — в Париже.
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