ЕС обсудит новые санкции из-за «выборов» на Донбассе

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 19 ноября в Брюсселе. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Будут обсуждаться „выборы“ на Донбассе и возможность введения санкций в отношении их организаторов. Темы Азовского моря и Крыма также будут включены в повестку дня», — написал Йозвяк.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение Европейским Союзом санкций против организаторов незаконных выборов на оккупированной части Донбасса, которые состоятся 11 ноября.

А посольство США призвало жителей востока Украины бойкотировать «выборы».