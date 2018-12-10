Филарет публично заявил о несогласии с Константинополем

Глава УПЦ Киевского патриархата архиепископ Филарет пригрозил провести «по-своему» Объединительный собор, который с целью создать единую украинскую церковь должен собраться в Киеве 15 декабря.
«Киевский патриархат является самой большой церковью, — выразил уверенность он, выступая в эфире телеканала „1+1“. — И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам — то мы примем. Если это не будет полезно ни нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем».
Филарет подчеркнул, что архиереи Киевского патриархата в настоящий момент не согласны с требованиями Константинопольского патриархата относительно процедуры проведения собора. Во-первых, по его словам, Киевский патриархат выступает за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, в то время как Константинополь настаивает на участии в нем верующих и рядовых священников. Во-вторых, в Киеве считают, что голосование во время выборов главы новой украинской церкви должно быть открытым, Константинополь же настаивает на тайных выборах.
Напомним, что Объединительный собор должен состояться уж 15 декабря. Руководить им будет представитель Варфоломея митрополит Галльский Эммануил.
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