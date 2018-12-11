Войти
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией
дружба народов
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

музыка
RSS

Названа самая популярная в интернете песня XX века

1344

Самой прослушиваемой в интернете музыкальной композицией XX века признана Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen. Об этом во вторник сообщила американская звукозаписывающая компания Universal Music Group.

«Bohemian Rhapsody группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней XX века на стриминговых сервисах», — указала она в своем Twitter. По данным Universal Music Group, эту песню пользователи сети воспроизвели более 1,5 млрд раз.

«Богемская рапсодия», которая входит в четвертый альбом группы A Night At The Opera, написана вокалистом Фредди Меркьюри в 1975 году. Композиция состоит из шести частей, исполненных в разных музыкальных жанрах, которые плавно перетекают друг в друга. Клип на эту песню считается первым музыкальным видео в истории рока.

Читайте также: Китайский суд запретил продажи в стране семи моделей iPhone

Композиция включена в Зал славы американской премии Grammy и в престижный список «500 лучших песен», который составляет авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone.

музыка, Queen
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 декабря 2018
Понедельник, 10 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как ставка ФРС США влияет на экономику Украины

Наша страна в сложном положении - например, в следующем году Украина должна выплатить около 5,9 млрд. долларов по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок заимствований вследствие высокой ставки ФРС.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016