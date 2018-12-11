Названа самая популярная в интернете песня XX века

Самой прослушиваемой в интернете музыкальной композицией XX века признана Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen. Об этом во вторник сообщила американская звукозаписывающая компания Universal Music Group.

«Bohemian Rhapsody группы Queen официально стала самой прослушиваемой песней XX века на стриминговых сервисах», — указала она в своем Twitter. По данным Universal Music Group, эту песню пользователи сети воспроизвели более 1,5 млрд раз.

«Богемская рапсодия», которая входит в четвертый альбом группы A Night At The Opera, написана вокалистом Фредди Меркьюри в 1975 году. Композиция состоит из шести частей, исполненных в разных музыкальных жанрах, которые плавно перетекают друг в друга. Клип на эту песню считается первым музыкальным видео в истории рока.

Композиция включена в Зал славы американской премии Grammy и в престижный список «500 лучших песен», который составляет авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone.