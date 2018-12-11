НКРЭКУ утвердила повышение тарифов для Винницы, Ровно и Черкасс

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила в соответствии повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% ценой на газ, тарифы на тепло для населения еще для шести производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник.

Тарифы на производство тепловой энергии были повышены в целом на 4%-21%. Так, для КП «Винницагортеплоэнерго» тариф повышен на 20%, для КП «Гортепловодоэнергия» (Хмельницая обл.) на 18%, для ООО «Ровнытеплоэнерго» — на 18%, ГКП «Хмельницктеплокоммунэнеро» — 19%, КПТС «Черкаситеплокомунэнерго» — 18%, ЧАО «Черкасское химволокно» — 21%.

Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 ТКЭ — ООО «Евро-реконструкция» и ООО "Фырма"ТехНова".

Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 ТКЭ. Новые тарифы на производимую ТКЭ теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

Как отметила ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процент роста тарифов на отопление не превысил процент роста цены на газ— 23,5%.