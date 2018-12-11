CБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены и дочери Семочко

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство. Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.
Дело о возможной государственной измене открыли по заявлению журналистов, которые обнаружили гражданство РФ у родственников Семочко. В то же время, департамент контрразведки 26 октября сообщил, что его гражданская жена и дочь имеют российские паспорта.
Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонил Семочко, его жена и дочь.
Напомним, что 1 октября в программе «Наші гроші» журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта. По данным журналистов, сейчас родственники Семочко постоянно курсируют между Киевом и аннексированным Крымом.
3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко по статье «незаконное обогащение».
Позже СБУ сообщила, что открыла уголовное производство по статье «государственная измена».
Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
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