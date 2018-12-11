Около 60% граждан против военного положения и считают его попыткой отсрочить выборы

Более половины украинцев не поддерживают решение о введении военного положения и считают, что президент Украины Петр Порошенко пытался отсрочить выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованного во вторник на ее сайте.

«Решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях поддерживает только треть опрошенных, не поддерживают почти 60%», — говорится в сообщении. На западе страны это решение встретили с пониманием 44% жителей, в центре — 39%, на юге — 24%, меньше всего поддержавших на востоке — 14%.

Почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов. При этом введение военного положения на этот срок и по всей территории Украины поддержали бы лишь 14%, не поддержали бы — 76%.

Почти 70% украинцев считают введение военного положения запоздалым решением и убеждены, что его нужно было вводить еще в 2014 году. Вместе с тем, по данным социологов, каждый пятый украинец (20%) полагает, что никакой угрозы со стороны России нет, а 22% считают угрозу высокой.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2018 года.