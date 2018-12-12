Представитель Варфоломея прилетел в Киев готовить Объединительный собор

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил уже прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора. Об этом сообщил источник, близкий к религиозным кругам, передает «Интерфакс-Украина».

«Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник», — сказал источник в среду.

Ранее глава информационного управления УПЦ-КП архиепископа Евстратий сообщил, что представители Украинской православной церкви Киевского патриархата намерены перед Объединяющим собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом и с другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно.

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.