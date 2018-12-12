Помпео прокомментировал события в Керченском проливе

Вашингтон исходит из того, что в связи с событиями в Керченском проливе возникла опасность для европейских партнеров США. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в среду в эфире телеканала Fox News.
Дипломату был задан вопрос о том, что Вашингтон может предпринять в свете произошедшего. «Разумеется, мы помним об этих инцидентах в Керченском проливе, — сказал госсекретарь США. — Мы работаем с нашими европейскими партнерами, к которым это место близко и для которых это представляет реальную опасность в краткосрочной перспективе».
По словам Помпео, цель Вашингтона заключается в том, чтобы европейские партнеры «осознавали важность охраны этого водного пути и противодействия россиянам».
Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены росстйскими пограничниками и доставлены в Керчь. Против украинских моряков возбуждено уголовное дело якобы за нарушение государственной границы РФ.
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