Помпео прокомментировал события в Керченском проливе

Вашингтон исходит из того, что в связи с событиями в Керченском проливе возникла опасность для европейских партнеров США. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в среду в эфире телеканала Fox News.

Дипломату был задан вопрос о том, что Вашингтон может предпринять в свете произошедшего. «Разумеется, мы помним об этих инцидентах в Керченском проливе, — сказал госсекретарь США. — Мы работаем с нашими европейскими партнерами, к которым это место близко и для которых это представляет реальную опасность в краткосрочной перспективе».

По словам Помпео, цель Вашингтона заключается в том, чтобы европейские партнеры «осознавали важность охраны этого водного пути и противодействия россиянам».

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены росстйскими пограничниками и доставлены в Керчь. Против украинских моряков возбуждено уголовное дело якобы за нарушение государственной границы РФ.