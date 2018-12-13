Европарламент призвал свернуть строительство «Северного потока-2»

Члены Европарламента отметили решающую роль Украины в европейской энергетической сети и призвали заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», как «политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности».

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, „поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности“. Поэтому они призывают к его отмене», — сказано в сообщении на сайте Европарламента в среду вечером.

При этом евродепутаты подчеркнули необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.

Парламент принял резолюцию 433 голосами, против 105 при 30 воздержавшихся.