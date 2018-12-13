Самые популярные МФО в Украине. Или где взять кредит онлайн на выгодных условиях

МФО или микрофинансовые организации – это частные компании, которые выдают кредиты населению. От банков они отличаются тем, что могут работать только с одним финансовым инструментом – кредитом.

Но, несмотря на ограниченные возможности, у них есть перед банками одно веское преимущество: в МФО можно оформить кредит онлайн быстро и без лишней волокиты. Для получения средств нужно всего лишь заполнить анкету на сайте компании, указав в ней паспортные данные, ИНН и номер банковской карточки. Плюсом является и то, что получить кредит онлайнна карту можно без предоставления справок о доходах и поручителей. Этот нюанс делает данный финансовый продукт доступным для всех слоев населения, включая студентов, пенсионеров и безработных.

На принятие решения у компании обычно уходит не более 15-20 минут. В случае положительного ответа кредит на карту перечисляется в течение ближайших 5-10 мин. Полученные средства могут расходоваться клиентом по своему усмотрению.

5 лучших микрофинансовых организаций, выдающих моментальный займ

Сотрудничество с МФО, каким бы приятным оно ни было, имеет и определенные минусы. Самый большой недостаток предлагаемого ими финансового продукта – высокая процентная ставка. Чтобы привлечь клиентов некоторые организации осознанно идут на ее снижение для новых заемщиков, а также предлагают другие бонусы. Среди всех МФО, согласно результатом открытого опроса, взять кредит онлайн на наилучших условиях можно у следующих компаний:

● Moneyveo;

● CreditUP;

● Mycredit;

● CreditOn;

● Credit365.

Основными критериями, которые учитывали клиенты, выбирая сервисы, готовые предоставить кредит онлайн без отказа, были не только характеристики предлагаемых услуг, но и другие факторы. Важную роль в определении степени популярности сыграли также:

● эффективность работы сайта;

● доступность интерфейса;

● скорость работы техподдержки;

● кредитная ставка на микрокредитыдля новых и повторных клиентов.

Онлайн кредит на карту без отказа: кто предлагает лучшие условия для новых клиентов

Если вам срочно нужны деньги, и вы не знаете к кому обратиться, воспользуйтесь помощью одного из сайтов-агрегаторов. На них представлена вся необходимая информация по условиям кредитования различными МФО, с возможностью быстрого их сравнения.

Выбирая компании, где можно взять кредит на карту обращают внимание на:

1. Максимальную сумму – она одинакова у всех из рассматриваемых МФО и составляет 10000 гривен при повторном обращении и от 2000 до 3000 для новых клиентов.

2. Срок погашения. Наибольший период кредитования предлагает компания Mycredit (35 дней), наименьший - CreditOn (10-20 дн. с возможностью пролонгации).

3. Процентную ставку. При первом обращении с 0% в сутки займы онлайн выдает лишь одна из перечисленных компаний – Moneyveo. У всех остальных она колеблется в диапазоне от 0,5 до 1,9%.

Где можно взять кредит онлайн на карту круглосуточно

Эффективность работы сайта МФО важна для клиентов не менее условий, на которых выдаются ссуды. Сравнивая удобство пользования различными ресурсами потенциальные заемщики первое место отдали компании Mycredit, охарактеризовав работу, следующими словами: удобно, быстро, все понятно. К сайтам остальных, включенных в рейтинг, МФО имеются небольшие замечания.У них, чтобы получить кредиты на карточку необходимо заполнить много полей и предоставить различные онлайн-документы, в итоге, потратив на регистрацию немало времени.