Более трети переселенцев не намерены возвращаться на Донбасс

Более трети вынужденных переселенцев (38%) не готовы возвращаться на свое место жительства до перемещения после завершения военных действий на Востоке Украины. Об этом говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга «Ситуация с ВПЛ», которое есть в распоряжении Укринформа.

«По состоянию на 11 раунд, на сентябрь 2018 года доля ВПЛ, сообщивших о своем намерении вернуться после завершения конфликта в место своего проживания до перемещения, составляет 24%. 38% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после завершения конфликта», — говорится в результатах исследования.

Так, по сравнению с предыдущим раундом исследования от июня 2018 года, количество переселенцев, готовых по завершении конфликта вернуться на Донбасс, уменьшилось с 28% до 24%. При этом в сентябре 2017 года количество таких респондентов составляло 32%.

Количество опрошенных, не готовых возвращаться при любых условиях — третий раунд подряд составляет 38%. Ответ «да, возможно, в будущем» во время последнего раунда исследования выбрали 14% респондентов, тогда как в предыдущем раунде такой ответ выбрали 12%, а по состоянию на сентябрь 2017 года такой ответ выбрали 17% опрошенных.

Международная организация по миграции (МОМ) в сотрудничестве с МТОТ 13 декабря презентовала очередной раунд отчета Национальной системы мониторинга «Ситуация с ВПО в Украине». В процессе исследования людей опросили об их уровне занятости, благосостояния, доступа к социальным услугам, уровня интеграции в местные громады.

Исследование Национальной системы мониторинга проводит Международная организация по миграции (МОМ), Агентство ООН по вопросам миграции.