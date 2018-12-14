В Госдуме РФ появился законопроект об автономной работе Рунета

Группа российских парламентариев внесла в пятницу в Госдуму РФ законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины. Информация об этом размещена в электронной базе данных Думы, передает ТАСС.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Предусматривается создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», отмечается в пояснительной записке.

Предусматривается также возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

«Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — говорится в пояснительной записке.