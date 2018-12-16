Епифаний рассказал, как они с Филаретом поделят главные храмы

Предстоятель новосозданной поместной православной церкви Украины митрополит Епифаний заявляет, что кафедральным собором единой Украинской православной церкви будет Михайловский Златоверхий собор. Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«В целом, мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов — это София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа. И церковь самостоятельно не сможет достойно содержать этот величественный памятник», — сказал он.
Епифаний отметил, что на территории Святой Софии ежедневно совершаются богослужения в храме Теплой Софии. «В самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа», — рассказал митрополит. В то же время, констатировал он, «действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор».
«Ибо во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение святейший патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником. И мы верим, что в дальнейшем святейший патриарх будет трудиться на благо развития нашей единой поместной Украинской православной церкви», — сказал Епифаний.
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