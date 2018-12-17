Лавров не верит в возможность «большой войны»

Политики ведущих стран мира под влиянием общественности не допустят большой войны. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Мое крепкое, твердое убеждение заключается в том, что политики в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволит общественное мнение, не позволят народы. Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность», — сказал он.
«Но я согласен с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентная», — добавил министр.
Как отметил Лавров, накопление противоречий в Европе, в частности на Балканах, заставляет некоторых экспертов высказывать мнение о том, что текущая обстановка в мире сравнима с ситуацией, сложившейся накануне Первой мировой войны.
При этом российский министр считает, что страны Запада якобы держат курс на подготовку революций на постсоветском пространстве.
«Все, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, — это готовит революции», — сказал Лавров, отметив, что Россия, пережив не одну революцию, не желает такого опыта ни другим странам, ни себе.
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