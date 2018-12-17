Синод УПЦ назначил двух новых архиереев на места участников Объединительного собора

Священный Синод Украинской Православной Церкви, внеочередное заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, запретил в служении митрополитов Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и назначил на их места новых архиереев. Как сообщает Центр информации УПЦ ими стали архиепископ Бородянский Варсонофий (Столяр) и архимандрит Дионисий (Пилипчук).
«Преосвященным Винницкий и Барским назначить архиепископа Бородянского Варсонофия, освободив его от должности викария Киевской Митрополии», — говорится в Журнале № 72.
«Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской Митрополии быть архимандриту Дионисию (Пилипчуку), клирику Киевской епархии. Место наречения и хиротонии архимандрита Дионисия (Пилипчука) во епископа оставить на усмотрение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», — указано в Журнале № 74.
Митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) запрещены в служении из-за участия в объединительном соборе, который состоялся 15 декабря. Священный Синод УПЦ считает, что это «является уклонением в раскол, грубым нарушением архиерейской присяги Постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви от 13 ноября и решения Священного Синода Украинской Православной Церкви от 7 декабря».
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